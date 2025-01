MUHU UUDISSED Ikka paramad uut

Vuasta oo siis nüid uhkesti vastu võetud ja me akkame nüid sättima, kut vallavanem juba enne jõulusid kuulutas. Akkame aga ennassid ehitama! Neh, sui oo laulupidu tulemas ja vielgid änam – meite vallal oo jälle juubelivuasta. Nüid sügise suab juba 35 vuastad sest aast, kut Muhu vald oma valla nime tagasi sai. Olli esimesena taasiseseisvun Eesti Vabariikis ja oo tänaseni välja kõege vanam vald. Pissike, aga tulisema kange! Just sõuke samma kut nie inimesed, kis sii suare pial elavad. Ja nõuke sitkus ning kangus oogid meitid nii kaugele aavitan, et me suame sügise sõukest kanged juubelid pidama kukkuda. Neh, et siis vuatab omad vatid ja pätid ja siilikud üle korra, et mis kohenda tahtvad ja midast oo juure taris, et aga suures Talina linnas ja siisammas Muhus kua kõik oleks kenasti rois ja uhked!