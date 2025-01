ARNOLD RÜÜTEL 1928–2024 Kodukant oli talle lõpuni väga armas…

Ahti Viilup , endise Saaremaa piima- ja lihatööstuse direktor: “Meil olid Arnold Rüütliga väga head suhted, isegi supersuhted. Ta ei kutsunud mind Viilupiks, ta kutsus mind Ahtiks. Lausa uskumatu, et ta minust nii palju lugu pidas, mina muidugi ka temast. Mõtlesin isegi ajalehte leinakuulutuse panna, aga et tegemist on väga kõrge mehega, siis sinna kõrvale mina nagu ei sobi.

Ühel jõululaupäeval olin koos abikaasaga presidendi juures Kadriorus. Mina, minu abikaasa, Ingrid ja Arnold Rüütel istusime neljakesi kohvilauas. Mäletan veel, et õhtul tekkis nii kõva torm ja tuisk, et ma ei osanud õieti Tallinnast välja sõita, aga lõpuks saime hakkama. Viimati helistasin Arnoldile mõned aastad tagasi.”

Tõnu Post, Kõljala POÜ ja Valjala POÜ juht: “Saan öelda, et me tundsime teineteist. 80 aastat tagasi õppis ta ju Kõljala põllumajanduskoolis. Iga kord, kui me kusagil kokku saime, meenutas ta õpiaastaid Kõljalas ning tundis huvi meie tegemiste vastu. Vastuvõttudel, kus me mõlemad viibisime, me ikka jutustasime.