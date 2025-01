LUGEJA KÜSIB Kas tööandjal on õigus kasutada kaameravalvet töötajate jälgimiseks?

Tööandja on kohustatud austama töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi. Antud olukorras on oluline hinnata, mis eesmärgil on kaamerad tööruumidesse paigaldatud. Tööruumidesse võib kaameraid paigaldada isikute ja vara kaitseks, kuid tuleks vältida töötajate jälgimist kaameratega terve tööaja ning kaamerad tuleb suunata üksnes konkreetsetele turvariskidele. Sellised eesmärgid, nagu tootlikkuse juhtimine, kvaliteedi tagamine, ettevõtte poliitikate juurutamine või vaidluste puhuks tõendite kogumine ei ole piisavad eesmärgid, et õigustada jälgimisseadmestiku kasutamist töökohal. Kaamerate kasutamine puhkeruumis, riietusruumis või tualetis on keelatud.