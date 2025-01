Nooruse kool kinkis heategevusturuga kogutud raha vähiühingule

"Need on hetked, kui tänutunne ei mahu südamesse!" lausus ta. "Teadmine, et kusagil on inimesed, kes oma südameheaduses soovivad, et kellelgi oleks kergem, keegi jaksaks rohkem, kellelgi oleks vähem valus – meil ei ole sõnu, et anda edasi selle teadmise olulisust nende jaoks, keda tänu kooliperele aidata ja hoida saame."