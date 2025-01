TEED MUUTUVAD KOHATI LÄBIMATUKS Halvad ilmaolud teevad täna lasteaia- ja koolipäeva lühemaks

Ka linnakoolidele antakse soovitus, et koolipäev võimalusel kell 12 lõpetada. Täiendavad juhised laste transpordi kohta edastatakse otse koolidele ja lapsevanemad saavad info sealt.

Näiteks Kuressaare Hariduse kooli algklassilapsed saavad koju minna juba pärast neljanda tunni lõpp pärast lõuna söömist ja 5.-9. klass on vaba kella 12.30-ks.

Ka lasteaedades käivate laste vanematele teatati, et järgi võiks tulla pärast lõunasööki. Eriti puudutab see soovitus väljaspool Kuressaaret elavaid peresid. Saaremaa valla kriiskomisjoni soovitusel on täna mõistlik ära jätta ka huvitegevused.