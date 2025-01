FC Kuressaare esindusmeeskonna treenerite tiim on paigas

Magnus Karofeld, kes on viimased kuus hooaega Kuressaaret esindanud väravavahina, astub ametlikult sel hooajal ka väravavahtide treeneri rolli. „Ma usun, et treeneri rolli edasi kanda oli loogiline samm. See ei tähenda, et olen mängimise lõpetanud. Olen selles rollis juba mõned aastad olnud ja kogenud, seega midagi üllatavat minu jaoks ei olnud,“ sõnas Karofeld.

Karofeld lisas: „Olen alati avatud uutele võimalustele ja arvan, et see on osa jalgpallist. Klubi on toetanud mind minu professionaalses kasvus ning ma olen põnevil, mida toob uus hooaeg. Palju rasket tööd ja palju õnnestumisi ootan uuelt hooajalt – muidugi ka fännide toetus on meile väärtuslik!“

Peatreener Sander Post rõhutas samuti Karofeldi olulisust: „Magnus on pikalt mänginud Kuressaares ja tunneb klubi hästi. Tema jätkamine klubis on äärmiselt oluline nii väravavahtide treenerina kui ka vajadusel mängijana.“

Karl-Sander Eensoo liitub FC Kuressaare esindusmeeskonna abitreenerina. „Mul on väga hea meel liituda FC Kuressaare esindusmeeskonnaga. See on minu jaoks põnev väljakutse ja suurepärane võimalus jätkata oma arengut treenerina,“ ütles Eensoo.

Eelmisel aastal töötas Eensoo FC Flora esindusmeeskonna abitreenerina ning enne seda panustas noortejalgpalli arendamisse. „Samuti on mul suur heameel teha koostööd peatreener Sander Postiga, kellega oleme varasemalt koos töötanud. Usun, et saame ühiselt meeskonda edasi viia. Kuressaarega on mul aga ka perekondlikel põhjustel eriline side, mistõttu oli seda sammu eriti lihtne astuda,“ lisas Eensoo.

„Ootan põnevusega, et saaksin oma teadmisi ja kogemusi meeskonna arendamiseks rakendada ning aidata klubil saavutada oma eesmärke,“ sõnas lõpetuseks Eensoo.

„Karl-Sander on noor ja ambitsioonikas treener – täpselt see, keda me vajasime. Tunnen Karl-Sandrit hästi meie Flora-aegadest, kus töötasime igapäevaselt koos. Meie nägemus jalgpallist ühtib,“ sõnas peatreener Sander Post.

FC Kuressaare on valmis alustama uut hooaega tugeva ja motiveeritud treenerite tiimiga. Klubi ootab põnevusega eesolevaid mänge ning kutsub kõiki fänne toetama meeskonda nii kodu- kui ka välismängudel.