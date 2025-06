Toomemäel tunnustati Valve Heibergi laulu- ja tantsupeo kõrgeima aumärgiga

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on suur au anda kodarrahad üle neile, kelle pikaaegne tegevus on aidanud laulupeo traditsioonil kesta juba 156 aastat. „Kodarrahad ühendavad mineviku ja oleviku – need märgivad, et meie rahva olulisim traditsioon elab edasi inimestes, kes suure armastusega on seda hoidnud ja edasi kandnud,“ ütles Toomla.