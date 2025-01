Saare maakonna aktiivseim kool selgub Arens Ehitustööde toetusel

Kuna pool aastat on juba möödas ning juba 16. jaanuaril on ees ootamas uus võistlus, siis on õige aeg teha vahekokkuvõte. Oleme koostanud tabeli, kuhu jooksvalt võistlused kirja paneme, sinna juurde lisame alati võistlustel osalenud koolid. Nii jooksebki välja lihtsasti jälgitav, kuid samas põnev paremusjärjestus. Tabelis arvestame eraldi kuni kuue- ja üheksaklassilisi koole. Eraldi on ka gümnaasiumi osa.