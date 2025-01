"Puht uudishimuliku kodanikuna on mind mõnda aega "kukalt kratsima pannud" küsimus, miks on Saaremaa vallas, kus on struktuuri järgi 178 ametikohta, töötamas tervelt 13 raamatupidajat? See on praeguses avaliku sektori kärpimise laines üsna kummastav, kuna palju suurema töötaja arvuga organisatsioonid nii era- kui ka avalikus sektoris ei vaja oma koosseisu sellisel hulgal raamatupidajaid," kirjutas lugeja.