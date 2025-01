TAAVI KURISOO Tuuleparkide hinnast ja kasust

Ehk et meretuuleparkide rajamise eest maksab meie maksumaksja, elukeskkonna- ja tervisekahjud jäävad meie rahvale, aga odava elektri ekspordime suures osas välismaale.

Kõige tipuks ei ole tuuleenergia keskkonnasõbralik tehnoloogia. Euroopa liidus on roheline (keskkonnasõbralik) see energia, mis on poliitikute poolt riikide huvide vahelise kompromissina roheliseks kuulutatud. Näiteks mõni aeg tagasi otsustati, et nafta on reostav fossiilne kütus, samast puuraugust tulev gaas aga puhas ja keskkonnasõbralik.

Nii on ka tuuleenergiaga. Meretuuleparkide puhul on kogu see materjal, mis läheb tuuliku jala stabiliseerimiseks merepõhja, tuulik ise, ülekandeliinid, hektarite suurune alajaam rannikule, uued kõrgepingeliinid kogu selle energia transportimiseks jne, väga suure keskkonnajalajäljega. Lisaks peame tuuletu ilma puhuks töökorras hoidma nn juhitavad võimsused ehk põlevkivijaamad ja ilmselt ka rajatava gaasijaama. Tõsiseltvõetavaid salvestustehnoloogiaid, mis kataks meie riigi vajadused, veel olemas ei ole.

Me ei peaks planeeringute väljatöötamisel süüdistama valla ametnikke. Nemad täidavad neile pandud ülesandeid. Kuna tegemist on kõigi meie elu aastakümnete jooksul mõjutava üliolulise küsimusega, pean õigeks, et praegune volikogu ei kehtestaks valla üldplaneeringut sellisel kujul, vaid jätaks selle sügisel valitavale volikogule. Siis saaksime koos rahvaga need äärmiselt olulised teemad veel kord läbi arutada ning rahvas saaks sügisestel valimistel otsustada, kas nad soovivad sellisel kujul tuuleenergiaparke või ei.