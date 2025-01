JUHTKIRI Pigem valla- kui riigikool

Kuna juttu riigi kõhnast rahakotist kuuleb praegusel raskel ajal liigagi sageli, pole vist loota, et KTG kauaoodatud remont riigi toel niipea teoks saaks.

KTG on teistest Eesti täiskasvanute gümnaasiumidest üsna erinev, kohalike olude ning siinsete inimeste soovide ja ootustega arvestav. Mine tea, kui palju kõigest sellest riigikoolina alles jääks. Või pigem olgu riigile kuuluvad täiskasvanute gümnaasiumid kõik ühe malli järgi.

Uuendused ootavad ka kutseharidust. Uue kutsehariduskava järgi pikeneb praegune kolmeaastane põhikoolijärgne kutseõpe nelja-aastaseks. Karta on, et noorte huvi ametikooli astumise vastu kahaneb ja vähemalt osa neist läheb pärast 9. klassi lõpetamist pigem täiskasvanute gümnaasiumisse, kust saab keskhariduse kiiremini kui ametikoolist. Seega on KTG-sse oodata ehk senisest rohkem värskelt põhikooli lõpetanud noori kui seni.