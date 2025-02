Sild üle Suure väina Silla ehitamine ei ole mitte ainult loogiline, vaid ka hädavajalik samm!

"Suure väina püsiühenduse rajamine on küsimus, mis on rohkem kui kümnendi vältel tekitanud tuliseid arutelusid. Saarlaste ja mandrielanike jaoks on püsiühenduse puudumine muutunud igapäevaelu tüütuks probleemiks, mille lahendamisega ei saa enam oodata," kirjutavad Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi õpilased Mia Valk, Ingrid Grusdam ja Madli-Triinu Kreutzwald.