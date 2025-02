Juhtkiri Elektriliin tuleb, aga kuidas ja kuhu?

Majandusministeerium paneb inimestele südamele, et probleemidest tuleb rääkida enne, kui planeering on kinnitatud. Kindlasti saab liini mingil määral ühes või teises suunas nihutada. Seega on maaomanikel põhjust võimalikke trassikoridore lähemalt uurida ja kindlasti infokoosolekutel osaleda. Kui tööd liini ehitusel pihta hakkavad, on hilja kisa tõsta.