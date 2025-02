Selgusid Saare maakonna ja Saaremaa valla tunnustusavalduste saajad

Liia Raun pälvib maakonna teenetemärgi pikaajalise panuse eest Lümanda kooli arengusse. Raun on töötanud Lümanda põhikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana katkematult 45 aastat, ta on olnud kauaaegne õppealajuhataja ja direktor alates 2011. aastast. Põhikoolide reastamisel on Lümanda põhikool Eestis 6. kohal ja Saaremaa parim (2023). Välisseire tulemusel anti 26. jaanuaril 2023 Lümanda põhikoolile Ettevõtliku Kooli ettevõtliku õppe kõrgem tase – hõbetase. Suur roll on Raunil kui direktoril kaasava hariduse rakendamisel, hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimisel kas täielikult või osaliselt tavaklassi.

Siiri Rannamad tunnustatakse teenetemärgiga Saare maakonna elanikkonna tervisesesse panustamise eest. Rannama on MTÜ Saaremaa Vähiühing juhatuse liige. Ta on olnud Kuressaare Haigla Toetusfondi tegevjuht, Saare maakonna tervisenõukogu liige, seotud igakülgselt haiguste ennetusega, eriti vähi ennetusega. Rannama on olnud üks eestvedajatest, kes on toonud Saare maakonda vähiravi. Ta on osalenud erinevates projektides nii kohalikul tasandil kui riigi tasandil, et muuta Saare maakonna elanike tervisenäitajad positiivseks. Rannama on panustanud spetsialistide puuduse leevendamisse ning teeb igakülgselt valdkonnaülest koostööd. Ta on teinud palju vabatahtliku tööd selleks, et inimesed elaks kauem ja tervena.