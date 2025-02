52 Muhu küla, 52 maitset Liiva kohvikus tähistatakse Muhu juubeliaastat

​Muhu valla juubeliaasta puhul pakub Liiva kohvik igal nädalal üht rooga, mis on inspireeritud just sel nädalal fookuses olevast külast. Kohviku omanikud Irena Tammik ja Maarja Kumpas on pühendunud kohaliku toidukultuuri edendamisele ning juubeliaasta raames valmistavad nad roogi 52 Muhu küla retseptide järgi. Retseptid pärinevad kohalikelt elanikelt, iga küla valib ise, millise retsepti nad kohvikule edastavad ja mis kõige toredam – retseptile lisatakse ka lugu.