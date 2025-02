HILLAR LIPP Hülgekevad on kätte jõudnud

Väiksem hülgeliik, viigerhüljes, elutseb ja poegib enamasti Väinamere saarte rüsijääl. Neid kahte liiki on lihtne eristada koonu kuju järgi: hallhülgel on pikem koon, mis annab talle koeralaadse profiili, viigerhülge lühem koon aga meenutab kassi pead. Maailmas elab kokku 33 hülgeliiki.

Sel kevadel on hallhüljeste poegimine mõnes piirkonnas alanud varem kui varasematel aastatel. Jäävaesel talvel toob enamik emasloomi pojad ilmale sigimiskolooniates kaugetel meresaartel. Hüljeste suure tiheduse tõttu väikesel maa-alal võib seal hukkuda 20–60% vastsündinutest. Seevastu rüsijääl sündinud poegade suremus on tunduvalt väiksem, vaid 4–5%.

Emahüljes toob ilmale tavaliselt ühe poja, harva kaks. Vastsündinud kaaluvad 10–12 kg, näevad kohe sündides ning on kaetud valge lootevillaga, mis asendub umbes kolme nädala jooksul tumehalli karvkattega. Iseseisvalt hakkavad pojad toituma 1–2 kuu vanuselt. Suguküpseks saavad nad 4–6 aasta vanuselt, emasloomad veidi varem kui isased.

Populatsioon ja kaitse

Paaritumine toimub umbes kolm nädalat pärast poegimist ning tiinus kestab 8–9 kuud. Hallhüljes on sotsiaalne, uudishimulik ja karjaloomuline mereloom, kes suudab sukelduda kuni 100 meetri sügavusele ja viibida vee all pea 10 minutit. Tema põhitoiduks on kala. Isasloom võib kaaluda 170–300 kg ning hallhüljeste eluiga jääb tavaliselt 15–25 aasta vahele.