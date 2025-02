MUHU UUDISSED Vastlabe valges ja tuhkabe tuleta

Ja selle rulliga oo kua jälle õnneks nõuke uhke asi, et põlegid tähtsust, ons lund kua või põle, rullitud suab ikka. Pirekse tuleb oma piaga mõtelda, et mesmuodi selle liu ää tieb. Suab kua ilma lumeta rullida. Ja Vastlarullil oo tegemist muudkid kut paljast liugu laska või rullida. Pietse ühekorraga äe nii vastlapäe kut tuhkapäe. Aetse sigu, lennutatse kärpsid, vissatse täpsust, tassitse kotta ja vastlakuklid süiasse mudud kua.

Neh, et kus sõuke vägev Vastlarull oo? Ikka Liiva linnas, änamaste nuordekeskuse juures ja korraldajateks oo masu suurem jägu valla allasutusi. Pihta akatse pääva kellu ühest ja kestab niikavva kut kestab. Sellega tasub mudud arvesta, et muistse kombe järgi minnasse vastlabe valges magama. Et selle teadmise järgi võiks ennassimi ikka kojo aada. Et ep jäe pimeda piale mitte.