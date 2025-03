Laimjala raamatukogu kolib soojakusse, teenuskeskus kauplusse

Laimjala teenuskeskuse juht Vilmar Rei ütles, et esmaspäeval anti objekt ehitajale üle ning mõisahoone on sisuliselt juba tühjaks kolitud. Rei ise toimetab mõisahoone ehitusele kuluva aasta kodukontoris, mis füüsiliselt asub Laimjala kaupluse kontoriruumis.

Laimjala raamatukogu juhataja Aive Sepp teenindab rekonstrueerimise ajal lugejaid Laimjala rahvamaja juurde püstitatud soojakus. Kaks kolmandikku raamatutest jäävad kuni ehitustööde lõpuni lattu ootama. Valikusse jäänud ühe kolmandikku hakkab juhataja järgmistel päevadel soojakus lahti pakkima. „Asi hakkab toimima nii, et kui keegi mõnda raamatud tahab ja mulle teada annab, siis järgmiseks päevaks ta selle ka saab,” rääkis Sepp. Laimjala raamatukogu kaunistanud potililled jagas Sepp kodudesse laiali. „Mingi portsu, mis saavad suvel õues olla, jätsin omale ka.”

Pöide ja Laimjala piirkonna sotsiaaltöö peaspetsialist Aili Ansper ütles, et tema põhitöökoht asub Pöide teenuskeskuses, seega suurt muutust Laimjala mõisahoone ehitustööd tema tegevuses kaasa ei too. „Valdavalt lähen mina kliendi juurde mitte vastupidi. Telefoni teel saab minuga ühendust ja kui on vaja vahetult kohtuda, siis lepime koha kokku ja toimetame.”