Võimupositsioonilt on kõike lihtne roheliseks värvida. "Puhas ja odav" energia on justkui vabariigi valitsuse mantra, mida korratakse lakkamatult. Ka Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk on rõhutanud, et meretuulepargi rajamine koos 330 kV elektriliinide ehitusega olla kasulik nii saarlastele kui ka hiidlastele. Kuid kas see pilt on tõesti nii roosiline?