LAIMJALA LOODUSSÕBRAD Saaremaa elektritrasside projekt hävitaks elu Laimjalas

Oleme oma ühinguga alates 2006. aastast seisnud siinse puutumatu looduse eest. Hoidnud ära loodust hävitavad plaanid ehitada täis meie kodukoha rannaalad. Need alad on Euroopa loodus- ja linnudirektiividega kaitsud kui esmatähtsad elupaigad. Kahtla laiul on kaitsealuseid elupaigatüüpe esindatud üsna mitu: 1. loopealsed; 2. rannaniidud; 3. rannikulõukad. Lisaks kasvavad siin looduskaitsealused taimed, näiteks I kategooria kaitsealune liht-randpung, samuti pesitsevad mitmed olulised linnuliigid. Ka lindude rändekoridorid kulgevad siitkandist läbi.

Laimjala kanti on viimasel ajal külastanud palju loodusturiste, samuti ajaloo- ja kultuurihuvilisi inimesi, kuna siin on elanud mitmed tuntud kirjanikud: Johannes Aavik, Henno Käo, Debora Vaarandi, Mart Mäger jt. Kardame, et pärast selliste trasside ehitamist ei tuleks siia enam keegi. Ka hiljuti manalateele läinud EV presidendi Arnold Rüütli sünnikodu Pahavallas jääks selle kavandatava trassi mõjualasse. Kui kogu ainulaadse ja ürgse looduse ning meie vanade külade peale ehitada tohutud elektriliinid, hävitaks see looduse ning kahjustaks rängalt elu siinkandis. Miks seda plaani püütakse ellu viia kiirustades ja rohepöörde nime all?!