VIIS AASTAT KOROONAPLAHVATUSEST Saksamaa ajalehed: Saksa luureagentuur uuris koroonaviiruse laborilekke võimalust operatsiooniga "Saaremaa"

Saksamaa väljaannete Die Zeit ja Sueddeutscher Zeitung ühisaruannet "Berliini kõige paremini hoitud saladus" on täna vahendatud kümned maailma meediaväljaaanded.

Näiteks tsiteerib​ Reuters Saksa väljaannete paljastust, et Saksamaa föderaalse luureteenistuse Bundesnachrichtendienst​ (BND) hinnangul oli 2020. aastal 80–90% tõenäosus, et COVID-19 pandeemia taga olev koroonaviirus vabanes kogemata Hiina Wuhani viroloogiainstituudist.

Kantsler Angela Merkeli kantselei otsustas plahvatusliku hinnangu siiski vaka all hoida.

Ühisaruande kohaselt oli Saksamaa agentuuril viiteid selle kohta, et instituut viis läbi funktsionaalsuse suurendamise katseid, mille käigus viiruseid muudeti nii, et need muutuksid teaduse eesmärgil inimestele paremini ülekantavaks.