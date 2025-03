Eksperdid kahtlevad uue elektriühenduse vajalikkuses

Tallinna tehnikaülikooli teadlaste hinnangul ei ole elektriühendusel sellisel kujul praegu aga nii suurt mõtet. Energiapoliitikate praktik-professor Einari Kisel ütles näiteks, et nüüd, kus valitsus on meretuuleparkide toetamise hoogu maha tõmmanud, on ühendust vaja rohkem Lätile.