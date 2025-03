Natuke isegi piinlik on sellistest mustadest mõtetest siin kirjutada, aga tean, et praegune pingeline aeg toob paljudes välja ka irratsionaalsed hirmud. Hirmud, mille oleme oma vanematelt pärinud ja mis on olnud peidus parematel aegadel, enne Ukraina sõda. Sest enne ei kujutanud tõesti ette, et Venemaa võiks rünnata, nüüd aga teame, et kõik on võimalik. Ja küüditamise aastapäev viib mõtted tahes-tahtmata minevikku, paneb muretsema Eestimaa ja meie kõigi saatuse pärast, sest me ju mäletame.

Vaba riigi eest tuleb olla tänulik

Eesti rahva saatuse lood on alati olnud minu lemmikute hulgas, nii olen ka Siberisse küüditamistest üksjagu lugenud. Olen ikka mõelnud, et lugeda tuleb neist raskustest selleks, et ei unustaks ja et ei kaotaks valvsust.

Üks mõjuvamaid raamatuid Siberisse küüditatutest on Silvi Teesalu "Sirelid õitsevad juunis". See on üks raskemaid ja valusamaid raamatuid, mida olen lugenud. Ilmselt on see nii mõjus ka seetõttu, et selles on sedavõrd detailne igapäevakannatuste kirjeldus, sõna otseses mõttes võitlus elu ja surma peale. Äärmuslikud jõupingutused, et mitte nälga surra, et suuta püsti seista ja edasi elada. Kui siia juurde nüüd mõelda, mille eest need kannatused inimestele anti, siis muutub kogu traagika ka täiesti absurdseks. Saadeti ju eestlasi Siberisse tubliduse eest. Selle eest, et inimesed olid elus midagi saavutanud, majad üles ehitanud, jõukust kasvatanud. Tublidus ei tule tööta, ütleb ka vanasõna. Nii et karistus töökuse eest. Mõistus tõrgub seda kõike vastu võtmast.

Langetan täna pea ja mõtlen neile inimestele, kes loomavagunites Siberisse küüditati. Nende saatus on mulle õpetanud, et vaba riigi eest tuleb olla tänulik. Sest kuni on vabadus, saame hakkama ka raskemate aegadega.