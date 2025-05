Lehtsalu sõnul tekkis tal see idee juba eelmisel aastal suve lõpus, kui ta nägi sotsiaalmeedias üht efektset fotoseina, mis ta mõttesse jäi.

"Sündmusi pildistades olen märganud, et silmapaistvaid fototaustu ei ole lihtne leida," rääkis fotograaf. "Kuna efektne fotosein sobib erinevatele sündmustele ja vahvaid pilte saaks külaline teha ise telefoniga või fotograafi abiga, otsustasin, et see sein tuleb valmis teha."