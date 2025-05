Kes riputas soku sarvipidi üles?

Foto luudeni puhtaks söödud sokust oli parasjagu nii kole, et hellema südamega inimesed nägid seal võigast ja brutaalset sadistlikku tegu. Võimalus, et keegi võis soku elusast peast nipukaga sarvipidi puu külge siduda ja piineldes surema jätta, ei ole asjatundjate hinnangul siiski tõenäoline. Ilmselt sai sokk autolt löögi ja inimene, kes hukkunud loomale peale sattus, otsustas vaeva vähendamiseks jätta kolba ja sarvede puhastamine looduse hooleks.

Loodusfotograaf Karl Jakob Toplaan ütles, et looma elusast peast kinnisidumist tema tõenäoliseks ei pea. Elusat looma inimene kinni pidada ei suuda. Tõenäoliselt sidus keegi koolnud soku sarvipidi kinni, sest ei soovinud seda ise puhastada. Trofeede saamiseks kolpasid tavaliselt keedetakse, mõni jätab need sel eesmärgil isegi sipelgapessa. Ilmselt kinnitati antud juhul sarved puu külge, et rebased neid ära ei viiks, enne kui loom on looduse poolt puhtaks söödud.