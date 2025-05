Liival hukkunud poisi vanemad paluvad küla liikluse ohutumaks teha

“Me elame väikesel Muhu saarel, kus on väike ühtehoidev kogukond – meid on kokku vaid 2000 inimest. Meie keskusest läheb läbi põhimaantee, millel sõidab aastas tuhandeid autosid praamile ja praamilt. Liiva keskuses on küll kiiruspiirang 50 km tunnis, aga kuna ei ole mingeid füüsilisi takistusi kiiruse piiramiseks, siis kihutab suur hulk autosid sealt läbi. Meie lapsed on ohus, me ise oleme ohus,” kirjutab poisi ema transpordiametile.