Juhtkiri Turvalisuse nimel peame pingutama ka ise

Ilmekas näide on Kuivastust praamilt saabuvad autokolonnid. Ehkki suur rutt peaks selleks ajaks möödas olema, paistab, et suure osa juhtide jaoks piirkiirus 90 km/h ei kehti. Kelle jaoks kehtib, sellest sõidetakse mööda kui postist.

Transpordiameti kinnitusel on viimaste aastate jooksul palju tehtud selleks, et kahe saare suurimat maanteed turvalisemaks muuta. Lähiaastail on plaanis paigaldada kiiruskaamerad ja kiirustabloo. Muhus Liival kaalub amet aga kõnnitee laiendamist ning ohutusriba paigaldamist kõnni- ja sõidutee vahele. Kindlasti oleks neist abinõudest kasu, ent ohutuse nimel saame kõige rohkem teha me ise – olles ettevaatlikumad ja teiste liiklejate suhtes hoolivamad.