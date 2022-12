TERVIS ⟩ Pühadetoitu kurguni täis…

Kõige parem viis ennetada ülesöömisega kaasnevaid vaevusi on vältida olukorda, kus on oht üle süüa. “Kui saame üksteisega kokku, ei peaks koosviibimist sisustama ainult toiduga, nii et inimesed istuvad kogu õhtu laua ümber ja aina söövad,” ütleb toitumisnõustaja Angela Ling. “Kui üritus on keskendunud ainult toidule, siis ei olegi midagi muud teha kui süüa.”