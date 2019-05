Tuulekalasaagid on üsna väikesed

Kuigi tuulehaugi võib praegu püüda ka peenesilmalisemate nakkevõrkudega, on Nasva kalurid truuks jäänud mõrrapüügile. Ülevalt lahtisi mõrdu kontrollivad aga ka hülged. Martini sõnul saavad hülged parema noosi kätte sealt, kus kalu vähem.

“Kui mõrras on kala väga palju, siis hüljes mängib nendega, sattudes segadusse, keda rünnata, küünistab neid ja kõik. Hüljes on nii nagu inimene. Kalast sööb ta ära parema osa. Mõrda jäävad pikk nokk ja saba. Meie mõrras oli arvatavasti 60–70 kilo kala,” rääkis Mai.

20-aastase kalamehestaažiga Mai ütles, et tuulekala tuleb kudema pisut soojema veega. Nõudlus selle kala järele on suur. Kahjuks pole kalureil kalavastalistele eriti midagi anda.

“Kuna me oma Tihemetsa talus pakume inimestele ka suitsukala, siis see kogus läheb kõik talu suitsuahju,” kinnitas Martin Mai.

“Kui kala pole, on üsna sant merelt sadamasse tulla. Aga kalamehepisik on mul veres, ikka ja jälle lähed hommikul kell viis püügile ja kui mõrras on piisav kogus värsket, saad kalasõpru rõõmustada,” rääkis Mai.