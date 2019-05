Emale mõeldes..

Elve Viljus oma emast Sofiast:

Muidugi pidime ka meie, lapsed, seda tööd tegema. Mäletan hästi, kuidas ärkasime hommikul kell kuus-pool seitse, et meie talus olnud kolhoosilehmi lüpsma minna. Kõik muud tööd tuli samuti käsitsi teha – tuua loomadele toitu ja vett, sõnnik laudast välja ajada. Kuna see ei olnud kerge, püüdsimegi ema soovituse järgi teha, et endale mingi muu amet valida.

Priit Puppart oma emast Üllest:

“Minu ema on superinimene, kes annab endast rohkem, kui vastu võtab. Mu ema on hea, hell, armastav, mõistev ja hoolas. Ema on alati õiglane. Ta pole kunagi olnud ülekohtune ega asunud kohe kellegi poolele, ilma kõiki osapooli ära kuulamata. Isegi siis mitte, kui me lapsena olime mingi pahandusega hakkama saanud. Ta pigem analüüsib pikemalt, kui et kohe otsuse teeb. Ja alati on ta leidnud lahenduse, millega kõik on rahule jäänud.