Aaro Nursi: tugispetsialistid ei saa töötada kiirabina

Olete pea kaks kuud uuel töökohal olnud ja lükkasite intervjuud edasi, kuna tarvilikud kohtumised oli enne vaja ära pidada. Mida olete nendel kohtumistel kuulnud ja kui palju on tugikeskuse käimaminekuks reaalselt tehtud?

Koosolekuid on tõesti päris palju olnud ja palju on veel pidamata. Pilt on positiivne, kuna suurt vastuseisu keskusele või siis siia ületulekule ei ole tajunud. Palju on olnud küsimusi ja oleme neile ka jõudumööda vastanud. Maikuu jooksul peavad tugispetsialistid siis otsustama, mida nad teha tahavad ja siis saame individuaalsete vestluste käigus küsimustele veel täpsemini vastata.

Praegu on selged kolm asja. Esiteks see, et keskus on loodud ja juhataja valitud. Teiseks see, et septembris hakkame tööle ja kolmandaks asjaolu, et maikuu jooksul korraldame vestlusi ja võtame lepingud üle.

Mis on peamised küsimused?

Eks ikka see, et mis saama hakkab, milline on tugikeskuse mudel ja töökorraldus. Küsitakse, kas peab praegusest töökohast ära tulema ja kas peab hakkama teenindama ka ümberkaudsete haridusasutuste lapsi.

Kui tugikeskuse loomine käis, oligi väga suur poleemika selle üle, kuidas spetsialistid lõigatakse kooli-lasteaia küljest ära. Nad olid ju enne seal kollektiivi liikmed. Nüüd töötavad samas kohas edasi, aga on kui võõrkehad. Ülemus on teine. Kuidas need hirmud on maha võetud?

Tööandja juriidilises mõistes tõesti muutub kõigil. Nii väikeste kui ka suurte koolide inimestel. Täna seda enam ei arutata, et keegi võiks jääda kooli palgale. See on otsustatud, et koera saba ei jupitata ja kõik võetakse tugikeskusesse tööle.

Mõistlikkuse piires saavad spetsialistid ju haridusasutuste tegemistes edasi osaleda. Olgu selleks siis koosolekutel-sisekoolitustel osalemine või väljasõitudel käimine. Kui see spetsialisti tööd kuidagi toetab, siis see saab jätkuda. Samas on sellises alluvuses ka eeliseid. Siis on ikkagi võimalus võib-olla mõnikord astuda samme, mida praegu juhtkonna kartuses ei julgeks ehk teha.

Kui palju on tugikeskuses töökohti ja kui paljud neist on reaalselt täidetud?

Struktuuris on ette nähtud 44 ametikohta. Kõigile neile pole ühelt poolt rahalist katet ja teiselt poolt pole ka kuskilt inimesi võtta. Oleme plaaninud alustada nii, et meil on 11 logopeedi, 9 sotsiaalpedagoogi, 7 eripedagoogi ja 3 psühholoogi.

Alguses on ka üks juhtumikorraldaja, hiljem liitub teine. Tulevikus liituvad ka perelepitaja, pereterapeut ja lastepsühhiaater. Nende inimeste kasutamiseks, kes täna seadusest tulenevalt tugispetsialisti ametikohale ei kvalifitseeru, oleme plaaninud luua assistentide ametikohad.

Näiteks neile, kes praegu õpivad eripedagoogikat või logopeediat. Eestis pole sellist asja väga tehtud, olen vaid Elvas näinud. See on võimalus teha tööd vanema kolleegi juhendamisel ja samal ajal edasi õppida, et karjääriredelil tõusta.

Kellest on kõige suurem puudus?