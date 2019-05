Mihkli talumuuseum – suur väljakutse

Konkursil oli üsna palju kandidaate – mis te arvate, mis pani konkursikomisjoni teie kasuks otsustama? Mis teie kõige tugevamad küljed on?

Ma arvan, et kõige parem oleks seda, mis minu kasuks rääkis, küsida neilt, kes mu välja valisid. Kui töötasin veel keskkonnaametis, tegime Mihkli talumuuseumiga väga palju koostööd. Meil on olnud päris mitmeid üritusi nii noortega kui ka mihklilaada raames. Eelmise juhatajaga oli meil selles osas väga hea klapp.

Arvan, et eelkõige võiski minu kasuks konkursil rääkida see, et olen väga palju tegelenud noorte ja lastega ning looduse valdkonnas. Mihkli muuseum on ju ka keskkond, kus looduse ja pärandkultuuri teemat saab ideaalselt õppe-

protsessis kasutada. Kindlasti oli minu mõte – mis vaikselt hakkab teoks saama – see, et Mihkli saaks rohkem sotsiaalmeediasse. Meil on juba olemas oma Facebooki leht – Mihkli Talumuuseum Saaremaal ja ka Instagrami konto, mida täiendame nii jõudsalt, kui saame. Kes soovib meie tegemistega kursis olla, saab meid jälgida.

Kas olete Mihkli talumuuseumis varem ringi käies tabanud end ka sellelt mõttelt, et “Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, küll mina teaksin, mis mina teeksin… “?

Võin täiesti ausalt öelda: ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et ma võiksin seal töötada. Kui ma aga seda tööpakkumist ajalehes nägin, hakkas mu hing helisema, et miks mitte proovida. Eelmises töökohas, üheksa ja pool aastat riigiametis töötades tundsin vahel loomingulist piirangut. Nägin, et uus töökoht võiks olla selline võimalus teha midagi uut ja teistmoodi. Samas saaks väga palju teemasid siduda sellesama looduseteema külge, mis meid edasi kannab.

Kui seni oleme Mihkli talumuuseumist rääkinud kui hooajalisest kohast, siis praegu on teil seal ehitustööd pooleli, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt võiks tulevikus olla võimalus korraldada mingeid üritusi ka siis, kui õues enam väga olla ei taha.

Just. Tegelikult on see seminarimaja valmis, aga selle avamine on alles ees. Vaatame selleks sobivaimat aega. Suvisel turismihooajal me seda tegema ei hakka, pigem jääb see hooaja lõppu. Meil on majas nüüd olemas isegi vesi ja inva-WC – tõeline luksus.

Üks minu põhimõtteid on see, et inimene ei saa paigale seisma jääda, vaid peab edasi liikuma ja uusi põnevaid väljakutseid vastu võtma."

Selle projektiga seoses on meil plaanis päris palju põnevaid tegemisi. Peaaegu igas kuus on kavas üks ettevõtmine. Meil on erinevad koostööpartnerid, näiteks Kärla muusikakool, Kihelkonna kool ja Kihelkonna kandi tegusad inimesed, kes on koondunud rühmitusse nimega TIOK. Nendega koos saame muuseumis kindlasti väga palju põnevaid asju toimetama hakata.