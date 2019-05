JUHTKIRI: Uus nädal, uus koht

Esmaspäevast on maja uksed taas avatud, sest endises postkontoris võtab koha sisse hoopis töötukassa.

Saja ruutmeetri võrra lahedam olemine teeb olemise mõnusamaks nii töötukassa klientidele kui ka personalile. Kahtlemata on pluss see, et töötukassa uued ruumid asuvad kõik esimesel korrusel – nii ei pea enam mööda treppe ronima või liftiga sõitma.