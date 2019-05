Tõlgendamise meistriklass

Päris põnev oleks teada, kus on see koht, kuhu pooltuhat inimest kokku kutsutakse. Kuressaares selliseid ruume naljalt ei leidu. Veel põnevam on, kuidas nad kokku kutsutakse. Praegu peavad suured koolid lastevanemate koosolekuid kooliastmeti ehk siis toimub kolm koosolekut. Nendel osalenud teavad, et ülemäära populaarsed need koosolekud ei ole ning pool lapsevanemaist seal üldjuhul ei käi. Lastevanemate jaoks on olulised klassikoosolekud.

Seadusandlik akt ei saa olla puder, mida võib vastavalt soovile süüa kas võisilma või hoopis moosiga ning seega selle maitsed kas soolaseks või magusaks timmida."

Loogiliselt võttes peaks siis appi võtma volitused. Kogemus näitab, et sellistel koosolekutel, kus ei viitsita käia, tuleb ka volitusi tikutulega taga ajada ning paluda inimestel neid kirjutada. Samas ei ole valla määruses volitamise kohta kirjas ridagi. Kas lastevanemate koosolekul on see üldse lubatud? Kas Salme koosolek oli üldse pädev, kui ilma volitusteta ei saadud kvoorumit kokku?

Ehk juhtub, et kvoorum saadakse sügisel mingi ime läbi kokku. Isikuvalimistele ebatavaliselt on valla määruses lastevanemate esindaja valimine pandud avalikuks ehk siis hääletatakse kätt tõstes, mitte ristikesega paberil.

KG lastevanemate koosolekul on 500 inimest. Otsustatakse moodustada hoolekogu, kus iga klassi esindab üks lapsevanem. Keskmiselt on igas lennus kolm klassi ehk siis kandidaate kokku 36, ehk isegi rohkem, oletame, et 50. Määruse nõue on nende ükshaaval läbihääletamine. See teeb 500 inimese käetõstmist 50 korral, kusjuures tuleb ka täpselt teada, kellel on volitusega õigus tõsta näiteks kolm kätt. Loomulikult tuleb need hääled ükshaaval kokku lugeda.

Tuleb olla loominguline?

Nädala alguses Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogus viitasin sellise absurdse olukorra tekkimise võimalikkusele. Vallavalitsuse ametniku Meelis Kaubi sõnum oli seepeale aga, et määrust tuleb tõlgendada ja olla loominguline. Rea tõlgendamisvõimalusi luges Saarte Häälele ette ka abivallavanem Helle Kahm. Näiteks, et koosolekut ei pea tegema korraga kõigile lastevanematele, samuti ei pea kõik nad üldse viibima samas ruumis ning tagatipuks saab seda kõike korraldada elektrooniliselt. Oluline on, et selgeks saaks lapsevanemate enamuse tahe, milline valitud hoolekogu koosseis olema peab.

Ma ei ole küll jurist, kuid vähemalt minu arvates peaks õigusakt olema üheselt mõistetav. Seda toob Riigikogu Toimetiste ühes numbris välja ka kunagine riigikogu kantselei juriidilise osakonna juht Kaljo Tamm. Tema sõnul on õigusakti toimimise eelduseks selle arusaadavus ja üheseltmõistetavus. Juhul kui õigusaktil on tõlgendamisvõimalused, siis see ei toimi.

Tema selgitust lugedes tundub kummaline, et õigusakti väljaandjad kutsuvad ise üles oma määrust tõlgendama ja olema loomingulised.

Kahju, et ühe hoolekogu paikapanemise tuhinas pandi kokku selline kord, kus küsimusi on rohkem kui üks ning mis pigem tekitab segadust kui loob korda.