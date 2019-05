Pihtla pritsumehed said kogukonna toel võidu

Pritsumeeste püüdlusi saatis edu ning tuleval aastal on uus päästeauto juba töös. See ehitatakse mandril spetsiaalselt Pihtla meeste soovidele vastavaks uuest GAZ-33081 tüüpi veoautost.

Maastikuvõimekusega päästeauto on Pihtla meestel praegugi olemas, kuid see on vana ja pruugitud. Rahniku sõnul siiski remonditud ja täiesti töökorras. Metsavahi nime kandval autol on vaid üks väike puudus – ta on hirmus aeglane. “Uuel autol läheb ikka sada sisse,” kinnitas Rahnik, viidates, et päästetöödel on kiirusel suur tähtsus. Maastikul on vana Metsavaht tema sõnul siiski väga aus “tööriist”. Suured kännud ja pakud pole tema jaoks takistus. Tänapäeval maastikul liikumiseks kasutatavad ATV-d jäävad sellistes kohtades jänni. “Ega muidu ei tahakski uut, kui see praegune nii aeglane poleks,” nentis Rando Rahnik garaažis seisva Metsavahi kohta, mis nüüd arvatavasti mõnele teisele komandole antakse.