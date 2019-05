Lisakonteinereid ei pruugi Kuressaarde tulla

Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles Saarte Häälele, et on linna kolmel pakendipunktil iga päev silma peal hoidnud ja täis või ületäitunud konteineritest pakendiorganisatsioone kohe teavitanud.

“Tänaseks on selge, et pakendiorganisatsioonid suudavad korraldada konteinerite piisavalt sagedase tühjendamise, mis on väga positiivne. Kui konteinereid jätkuvalt sellise sagedusega tühjendatakse, siis Kuressaares vajadust lisakonteinerite järele ei ole,” lausus ta.

Linlastes on tekitanud kummastust asjaolu, et kolme avaliku pakendipunkti konteineripark on nii erinev – EPR-i ja TVO punktides on kummaski kaks ja ETO punktis seitse mahutit. Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holmi sõnul on tegu kompromissiga, kuna ETO, kellel on praegu kõige rohkem konteinereid, liitus kohtkogumisega kõige hiljem ja tänase seisuga on selle organisatsiooni “hingekirjas” kõige vähem kohtkogumisega liitunud kliente.

“Ühest küljest tõid teised kaks oma punkti mahuti juurde, teisest küljest hoiab kolmas seni, kuni klientuur teistega võrreldavasse suurusesse kasvab, oma avalikku parki suuremana. Kui klientuur on kolmel organisatsioonil võrreldav ja Sõrve-Kihelkonna-Mustjala suunal saame linnast väljas olevat parki suurendada, muutub ajapikku ka linna avalike konteinerite arv pakendiorganisatsioonide lõikes võrdseks ja see aspekt võrdsest kohtlemisest saab ka kindlasti täidetud,” rääkis ta.