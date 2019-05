JUHTKIRI: Hea mees, kes lubabki?

Nõukaajal keskkonna puhtusele rõhku just ei pandud. Katlamajade ja tehaste korstnad suitsesid mis kole, paisates õhku tonnide viisi toksilisi aineid. Ka oli üsna tavaline see, kui kusagil, kus tegemist tehnika ja/või tootmisega, näiteks masuuti või bensiini maha voolas ja pinnasesse imbus. Ilmselt on kõik, kes seda aega mäletavad, silmanud rohkem kui üht porilompi, mida katsid vikerkaarevärvides küütlevad õlilaigud. Paraku oli see vaatepilt siis liiga tavaline, et suurem osa inimestest vaevunuks olukorra parandamiseks midagi ette võtma.