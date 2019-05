Kunstniku fotod ootavad tuvastamist

Koduloolane Kalle Kesküla nentis, et vanu inimesi, kes nimetatud aastat oma silmaga oleks näinud, on vähe järele jäänud. Küll loodab ta pildid saada mälupulgale ja näidata neid mõnele mujal elavale eakale nasvakale. “Minu eesmärk on saada igale pildile mingi allkiri. Olgu kasvõi nii, et need on võrgud sügisese rasvase räimega või pildil on kärud, millel on suured rattad, et saaks otse jõkke sisse sõita. Talude nimed ma tean ära.”