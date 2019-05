SAAME TUTTAVAKS: Saaremaa hauakaevajad, kes nad on?

10 AASTAT TÖÖD: Metsküla kalmistuvaht Alfred Prass on seda tööd teinud just nii kaua. FOTO: Irina Mägi

Kaevatava haua suurus on meeter korda kaks. “Tegelikult, kui seadust vaadata, peaks 1.50-st sügavama kaevetöö puhul olema saalungid sees või seina kalle umbes 45 kraadi, et vältida varisemist. Mõelge ise, kui suur see haud tegelikult siis pealt oleks,” juhib ta tähelepanu.

Haua sügavus peab esmamatmisel olema 1.80, pealematmisel 1.30. Ka nende väikesel surnuaial tuleb ette, et pealtnäha tühjale platsile on kedagi varem maetud. “Sõda viis inimesed kaugele ja ka hiljem on inimesed sealtkandist ära läinud, nii need hauad unustusse jäävad,” tõdeb Alfred. Ruumipuudust siiski karta pole, sest kalmistule on tehtud juurdelõige, millel praegu mets peal.

Võrreldes 10 aasta taguse ajaga on urnimatused muutunud üha populaarsemaks. Urnimatuse eelis on lihtsam hauakaevamine ja see, et urni saab matta siis, kui tahad – suguvõsa saab oma tegemisi planeerida ja pole vaja matta talvel, kui maa külmunud. “See on vaid minu arvamine, aga on jäänud mulje, et vähihaiged eelistavad põletamist – see oleks nagu viimne võitlus selle hirmsa vaenlasega,” mõtiskleb Alfred.

Teda kui kohalikku meest on sageli palutud ka matusekõnet pidama. “See pole vaid siin, vaid ka Leisi ja Pärsamale kutsutakse. See on kuidagi nii välja kujunenud,” nendib Alfred. Sellist asja, et hauda poleks valmis kaevatud, tema ei mäleta, kuid ette on tulnud, et haud on saanud liiga lühike. Ja Leisis tõmbas üks laps endale matuse ajal hauakivi kaela. Kalmistu külastajatel palub ta mitte tuua surnuaia prügikastidesse olmeprügi. “See on ikka küünlatopside jaoks,” manitseb Alfred.

Rudolf Sepp, ettevõtja

Hiljuti lisandus Saaremaa hauakaevajate perre üksiküritaja Rudolf. Varem aastaid fotograafi ja ilmaliku matjana tegutsenud mees ütleb, et kogemust ei tasu raisku lasta. “Kaevan haua, loen sõnad, pildistan, aitan transpordiga – kõik ühest kohast,” loetleb ta oma teenuseid.

Rudolf Sepp. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Üheksa aasta jooksul on ta matnud umbes 500 inimest. Läbi on käidud kõik kalmistud Saare- ja Muhumaal. Päris üksi ta hauakaevamisega siiski hakkama ei saa. Kutsub sõbra appi. Kuid Rudolf ei karda kasutada ka ekskavaatorit, kui selleks vaid ruumi on.

Tulevikku näeb ta pigem urnimatustel: “Juba praegu palutakse mind kirstu kandma või hauda kinni ajama. Maal pole enam mehi, kes sellist tööd teeksid.” Kuid vanemad inimesed eelistavad ikka kirstu.