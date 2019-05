Sõrve väravas tervitab tulijaid uus kogukonnamaja

Pärast Pikse kaupluse väljakolimist ja neli aastat tühjana seismist on Salme alevikus peatee ääres asuvale majale taas elu sisse puhutud. Puhujateks MTÜ Sõrve Värav eesotsas Kristina Priske ja Vesta Suusteriga.

“Eks me mõlemad ole selle piirkonna patrioodid, keda seob armastus Sõrvemaa vastu,” ütleb Vesta. “Kristina elab Salmel ja ma ise olen samuti Salmel elanud ja siin käsitööpoodi pidanud.”

Kristina sõnul ajendas neid koostööd tegema ka see, et Salmel on küll rahvamaja, kus käivad koos taidlejad, ent kunsti ja käsitööga tegelejate jaoks on selline koht seni puudunud.

Uksel passib Leida

Reedel, päev enne avamist, tervitab ajakirjanikke Anseküla rahvariideseeliku triibukirja maalitud ukse taga eeskojas trepil istuv Leida. Anseküla naiste pidurüüs ja lahke moega Leidaga me jutule paraku ei saa, kuna ta on tegelikult inimesesuurune tekstiilist nukk. Paremat kätt jäävas ruumis askeldavad aga maja perenaised Vesta ja Kristina, tehes viimaseid ettevalmistusi maja avamiseks.

“Selles toas hakkame korraldama käsitöö õpitubasid ja töötubasid,” seletab Kristina. Milliseid, sõltub ka sellest, mida soovitakse. Õppida saab näiteks viltimist, klaasi-, portselani- ja tekstiilimaalimist. Lisaks sügisest algavatele regulaarsetele käsitööringidele korraldavad naised ka ühepäevaseid õpitubasid – osa neist on plaanis juba sel suvel.

“Kohalikel on meie maja vastu suur huvi. Üks neist just küsis, kas lilleseadet ka õpetame – kindlasti õpetame,” lubab aastaid lillekauplustes töötanud Kristina.

Kuressaare ametikoolis keraamikuks õppinud Kristinale teeb heameelt eriti see, et õige pea hakkab majas tegutsema ka avatud keraamikaateljee. “Üks õpetaja lubas, et tuleb meile oma klassiga keraamikat tegema kasvõi liinibussiga,” lausub Kristina.

Poeke, kohvik ja infopunkt

Peauksest vasakul asuvas avaras toas jääb tulija pilk peatuma laial letil, mille krakleetehnikas viimistlus on Kristina ja Vesta kätetöö. Seinu katavad reprod 19. sajandi fotodest, millel poseerivad Saaremaa ja Muhu rahvarõivastes inimesed.

Sellel ruumil on mitu otstarvet. Siin hakkab tegutsema turismiinfopunkt, mis maja perenaiste hinnangul sobib siia suurepäraselt. “Salme on ju Sõrvemaa värav,” tähendab Vesta. “Just siin on õige koht, kus Sõrve avastamiseks teadmiste pagas kaasa saada, et osata märgata ja leida seda, mis Sõrvel pakkuda on.”

Sõrve Värava Maja FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Samuti ootab siin toas külastajaid pisike kauplus kohalike toodete – nii käsitöö kui ka näiteks mee-mooside-siirupite – müümiseks.

Taamal akna all seisab voodi, peatsi lähedal vana vokk. See ase pole siiski mõeldud selleks, et maja töötajad saaksid seal silma looja lasta, vaid käsitöökauba – näiteks lapitekkide – demonstreerimiseks.

Samasse ruumi mahub ka kohvik. “Meie unistus on see, et kohvikus saaks müüa kohalike tehtud küpsetisi,” ütleb Vesta.

Sõrve Värava Maja päris valmis siiski veel ei ole. Töid-tegemisi jätkub nii selleks kui ka järgmisteks aastateks. Õue on plaanis ehitada terrass, korda teha hoone teine korrus ja majal katus välja vahetada. Aega selleks peaks jaguma – sai ju MTÜ maja kümneks aastaks tasuta kasutusse.

Maja perenaised Vesta ja Kristina kinnitavad, et Sõrve Värava Majja on oodatud ja kutsutud kõik.

“Lindilõikamisega pidu meil ei tule,” ütleb Vesta. “Kes tahab, astub sisse, millal talle sobib.”