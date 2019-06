Politsei: tooni andsid alkoholijoobes juhid

Esmaspäeva pärastlõunal tuli Kuressaare jaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul algatada väärteomenetlus 38-aastase mehe suhtes, kes juhtis mopeedi alkoholijoobes. Öösel vastu reedet peatas politseipatrull aga sõiduauto, mille roolis oli alkoholijoobes 32-aastane mees. “Mees oli vägijooki tarbinud nii palju, et politseil tuli alustada kriminaalmenetlust,” tähendas Sikk.

Läinud nädalal juhtus ka kolm liiklusõnnetust. Neist esimene esmaspäeval Pikal tänaval, kus vasakpöördega bussiparki suundunud 57-aastane bussijuht ei lasknud läbi kergliiklusteel otsesuunas liikunud jalgratturit. Toimus kokkupõrge, milles jalgrattur sai vigastada. “Tuleb mainida ka seda, et jalgratturil tuvastati alkoholijoove,” lisas Sikk. Juhtumi osas on alustatud väärteomenetlust.

Laupäeva päeval tagurdas sõiduauto roolis olnud naine Kuressaares Kalda puiesteel vastu tänavavalgustusposti ja lahkus sündmuskohalt. Valgustuspost sai Siku sõnul kokkupõrkes kahjustada ja selle ülemine kupliosa kukkus maha. “Politseil on siinkohal palve, et kõik, kes seda õnnetust juhtusid pealt nägema, helistaksid numbril 45 49 749 või politsei lühinumbril 112,” ütles Sikk. “Samuti palume ühendust võtta teo toimepannud autojuhil.”

Patrullitalituse juht mainis ka, et sel nädalal toimuvad Saaremaal teenistuskoerte kutsemeisterlikkuse võistlused. Need kestavad esmaspäevast kolmapäevani ja võistlustules on 29 koera koos koerajuhtidega neljast riigist.