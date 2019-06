BWB teeb tööjõus korrektuure

Ettevõtte juhatuse liige Margus Vanaselja selgitas, et kuna Baltic Workboats on peamiselt projektipõhisele tootmisele orienteeritud ettevõte, siis järgib ka nende tööjõuvajadus lepingutega kaetud mahte.

Ta märkis, et eelmine aasta oli BWB ajaloos rekordilise käibe ja tootmismahuga. “Praeguseks on taastumas tavaline olukord tellimusteportfellis ja sellest tulenevalt on ka vajalikud korrektuurid meie tööjõus,” selgitas Vanaselja toimetusse jõudnud infot.