Elukunstnik “suvitas” Roomassaare karjamaal

Arkadi Novikov. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kevadsoojuse saabudes olid Roomassaare karjamaale elama asunud meesterahvad, kelle elamise seinteks kadakad ja laeks taevalaotus. Naabrite hinnangul olid kaks keskealist meest seal eilseks elanud juba paar kuud. Saarte Hääle andemeil oli üks neist varemgi leheveergudele sattunud ja mitmeid eluruume hõivanud Arkadi Novikov, kes keeldub sotsiaalsüsteemile allumast.

Saarte Hääl käis üleeile ka vaatamas, kuidas meeste eluase välja näeb. Asukaid endid kohal ei olnud, kuid tegevuse jäljed olid üsna värsked.

Varjuliste kadakate vahel tundus olevat sisustatud kööginurga-laadne moodustis, kus ilmselgelt ka söödud. Võsa vahel vedeles kõiksugu kraami, alustades külmkapist kuni riieteni. Katusaluse eluruumina kasutatakse kunagi Nõukogude armee poolt sinna rajatud keldrilaadset ehitist, mille irvakil ukse vahelt võis samuti silmata elutegevuse märke. Tänavalt meeste toimetamisi nägevate naabrite sõnul asub seal n-ö magamistuba, kuhu öösel varjutakse.

Elupaigas näha olnud lõkkejäljed ja küttepuud kinnitasid naabrite muret ning pildilegi on jäädvustatud fakt, et sealsed asukad teevad vabalt karjamaal tuld. Ümberringi kuluhein ja kuivad kadakad.

“Väga turvatunnet see ei tekita ja ka lapsed pelgavad hoovides olla,” märkis üks lähedalasuval tänaval elav inimene.

Krundi näol on tegemist eramaaga, mis kuulub Kingisseppade perekonnale. Murega isehakanud naabrite pärast on pöördutud ka otse politsei poole, kes asja kontrollimas käis. Kasu sellest esialgu ei olnud. Uued naabrid pahandasid vaid kaebajatega, et mis see nende asi on, mida nemad siin võsavahel teevad.

Saarte Hääl pöördus üleeile nii politsei kui ka kohaliku omavalitsuse poole. Valla järelevalveteenistuse juhataja Karel Koovisk ei olnud asjaga kursis, kuid juba paari tunni pärast teatas ta, et politsei oli meestel palunud lahkuda, mida nood ka tegid.

Koovisk lisas, et muret tekitav on selliste elukunstnike poolt laagripaikadesse mahajäetav lagahunnik, mille peab ära koristama maaomanik. “Kindlasti ei saa aktsepteerida tuletegemist kadastikus,” kinnitas ta. Seekordsed lagastajad on tema sõnul vallavalitsusele teada ja nad üritavad nüüd neile isikuile selgeks teha, et selline teguviis on reaalselt karistatav. “Vaatamata elukommetele ja vaadetele on täiskasvanud inimesed oma tegude eest vastutavad,” märkis Koovisk.

Üldist pilti vaadates on Kooviski sõnul selliste elukommetega kodanikega juhtumite arv aasta-aastalt vähenenud. Paraku nad aeg-ajalt kasutuseta seisvatesse hoonetesse ikkagi tungivad. “Tegelikult on osal neist elukoht näiteks korteri või maja näol olemas, aga nad ei pea kindlast elukohast lugu ja ei soovi ka sotsiaalmajasse minna,” rääkis Koovisk, viidates, et ka valla hammas ei hakka säärastele inimestele peale.

Politsei patrullteenistuse juht Matis Sikk kinnitas, et kaks nädalat tagasi käidi tõepoolest Marientalis olukorda kontrollimas. Eest leiti 69- ja 73-aastane mees, mõlemad napsised. Esimene oli väitnud, et tema on suvitaja ning Tallinnas elava maaomaniku luba suvitamiseks olla tal olemas. Politsei lahkus kinnistult ja palus mehel Tallinnast siis see luba ära tuua, et see politseile ette näidata. Vastasel juhul tuleb “suvitajal” aga lahkuda.