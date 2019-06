Vald avab väljaspool linna uusi pakendipunkte

“Tegeleme jooksvalt sellega, et rajada mõned uued pakendipunktid peamiste teede lähistele, kus oma pakendid saaksid ära anda need, kes linna sõidavad,” selgitas Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel.

Üks uutest punktidest tuleb Tehumardile üsna maantee äärde. Samuti on uued kohad kokku lepitud Angla külas (sinna tõstetakse üks Koikla punktidest, sest selles väikses külas on kaks punkti väga lähestikku), Tagaranna ja Mõnnuste külas. Uued punktid on juba rajatud Panga külla ja Sääre tippu.