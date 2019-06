ETO: pakendipunkti kaotamine oli sundkäik

ETO juht Siret Kivilo selgitas, et pärast pakendite avaliku kogumispargi likvideerimist ja tekkekohal kogumisele üleminekut Kuressaares ei täitnud Kihelkonna mnt pakendipunkt enam oma ülesannet. Konteineritesse ja nende kõrvale toodi lisaks pakendile suures koguses olmeprügi, mööblit, rõivaid, jalatseid, biolagunevaid jäätmeid ja muud sodi.

“Vaatamata topeltsagedusega tühjendusgraafikule ei olnud võimalik konteinerite ületäitumist ja konteinerite kõrvale taastekkivat reostust vältida. Püüdsime leida koos vallavalitsusega olukorrale lahendust. Meie ettepanek oli leida pakendipunktile uus sobivam asukoht. Omavalitsus ei soostunud uut asukohta otsima,” rääkis Kivilo.

Ta lisas, et erinevalt omavalitsusest puudub pakendiorganisatsioonil õigus ja võimalus pakendipunkti reostajate karistamiseks. “Olime sundseisus, kus konteinerite äraviimine oli ainuvõimalik lahendus. Meie poolt on tagatud, et kõik Kuressaare majapidamised saavad soovi korral liituda pakendite tekkekohal äraandmise teenusega,” kinnitas Kivilo.

Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles, et vald ei saanud nõustuda ETO sooviga pakendipunkt likvideerida, kuna teistel pakendiorganisatsioonidel on linnas kaks-kolm konteinerit ja sadu kohtkogumise kliente, ETO-l aga on kohtkogumise kliente vaid mõnikümmend. “Oma pakendipunkti mahu vähendamist ei tohikski ETO eeldada enne, kui ta kohtkogumise kliente juurde saab. Meie hinnangul saab ETO selleks veel nii mõndagi ära teha ja oleme ka omapoolsed soovitused andnud,” lausus Koppel.

Koppel tõdes, et ETO etteheide seoses Mini-Rimi pakendipunkti likvideerimisega on, et sinna tuuakse palju muid jäätmeid. “See, et avalikku pakendipunkti prügistatakse, ei saa ühelegi pakendiorganisatsioonile üllatuseks olla. Kuna jäätmeid antakse üle anonüümselt, siis pole kedagi, kes vale käitumise eest vastutaks. See ongi üks põhjuseid, miks me oleme Saaremaa vallas alustanud üleminekut kodust pakendite kogumisele,” selgitas ta.