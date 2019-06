Tiidrek Nurme jooksis end poolmaratonis Eesti meistriks

“Stardis oli mulle väike üllatus, et keegi kaasa ei tulnud,” tunnistas Nurme, kes lootis, et hea sõber Ibrahim Mukunga siiski tuleb. “Tahtsin talle ära teha, sest meedia Eestis juba kurdab, et ta kogu aeg võidab, aga tuli välja, et peale minu oli täna ka teisi mehi, kes temast kiiremad olid. On võidetav mees.”