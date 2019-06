Alari Saar liitus Saaremaa Võrkpalliklubiga

“Mõlemad Saaremaa mehed hakkavad teineteisele treeningul konkurentsi pakkuma, mis on vaid edasiviivaks jõuks,” ütles klubi mänedžer Hannes Sepp. “Klubi loodab selle käiguga nii servi vastuvõtule kui ka kaitsemängule kvaliteeti juurde saada ja kindlasti kaks liberot meeskonnas täiendavad teineteist ning see annab treeneritele lisavõimalusi.”

Alari Saar ütles, et otsustas Saaremaa Võrkpalliklubiga liituda, kuna Saaremaa on ikkagi tema kodu, ja kui tuli võimalus meeskonnaga liituda, siis haaras ta sellest kohe kinni. “Mul oli n-ö poolikuid pakkumisi veel, kuid tahtsin liituda täisprofessionaalse meeskonnaga, kus saan edasi areneda,” põhjendas libero valikut.

Saare sõnul on ootused suured ja eesmärgid uueks hooajaks kindlasti kõrged. “Ma ei ole nii professionaalses klubis varem mänginud, kus on tagatud kõik võimalused ideaalseks treeninguks,” lausus ta. “Eesmärgid on mul alati kõrged olnud. Sooviksin kindlasti kõik kolm tiitlit võita ja ka eurosarjas võimalikult kaugele jõuda. Annan selles osas endast maksimumi.”