Kaitseliit loodab uue keskuse ehitust alustada sügisel

“Päris Kuule minekuga seda võrrelda ei saa, kuid kindlasti on ta meie jaoks suur samm edasi,” ütles Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi Saarte Häälele. “Me oleme seda maja oodanud kakskümmend aastat, on olnud mitmeid projekte, kuid alati on midagi vahele tulnud. Seetõttu võib kaitseliitlaste seas veel praegugi kohata kerget skepsist, et enne ei usu, kui kopp on maasse löödud,” lausus ta.

Havi lisas, et keskuse ehituseks on raha riigieelarves olemas ja ehitushange välja kuulutatud. 2020. aasta lõpuks peaks maja valmis olema ja sama aasta lõpuks loodab malev end uues keskuses ka sisse seada.

Üks sissepääs rajatavasse kompleksi tuleb Kalevi põigult ja teine Ringtee poolt, mis võimaldab vältida raskema tehnika viimist linnatänavatele. Kompleksi Ringtee-poolses küljes hakkab paiknema tagalakeskus ühes tehnika remonditöökoja ja ladudega, hoone keskosa mahutab relvaruumid ja Kalevi tänava poolne külg kinnise lasketiiru.

Tiir tuleb praegu 50 meetri pikkune ja algse kümne laskerea asemel viierealine. Havi selgitas, et suurem tiir oli plaanis koostöös Saaremaa vallavalitsusega, kuid kuna vald ehituses osalemiseks raha ei leidnud, tuli piirduda väiksema lahendusega. Samas on tiir projekteeritud ja kavas valmis ehitada nii, et seda saab võimaluse tekkimisel laiendada.

Staabihoone alumisele korrusele tulevad majandusruumid, õppeklassid, samuti sööklaruum naiskodukaitse ja kodutütarde tegevusteks. Lisaks erinevate organisatsioonide ametiruumid, saunakompleks ja jõusaal.

Teisele korrusele on plaanitud staabitöötajate kabinetid ja 40-kohaline majutuskompleks. “Sellest on meil praegu suur puudus. Mandrilt käivad erinevad üksused ja me peame nad majutama kas hotellidesse või siis staabihoone põrandale madratsitele,” nentis Havi.

Suur osa kompleksi ümbritsevast territooriumist läheb asfaldi alla, ühte kinnistu serva tuleb spordiväljak, tarastatud krundipiirid saavad haljastuse ja sinna istutatakse ka uusi puid. Kuna kinnistu on liigniiske, siis on selle pinda vaja tõsta ja Havi sõnul on ta Saaremaa vallavalitsusele märku andnud, et see on koht, kuhu saaks paigutada vähemasti mingi osa Ringtee-äärsel krundil kõrguvast Kuressaare Linnamajanduse probleemsest täitepinnase mäest.