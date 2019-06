Vallavalitsus otsib Mõntu-Ventspilsi liinile käitajat

Abivallavanem Marili Niitsi sõnul ei ole mingeid summasid veel broneeritud, kõigepealt oodatakse ära hanke tulemus. “Pärast hanke läbiviimist selgub vajaliku toetuse suurus, millele plaanivad õla alla panna nii Ventspilsi Vabasadam kui ka Saaremaa vallavalitsus,” selgitas Niits ja kinnitas, et mõlemal osapoolel on rahastamise soov olemas. “Dotatsiooni suuruse osas võime praegu tugineda vaid liini kulude varasemale suurusele või ka Saarte koostöökogu koostatud analüüsile “Laevaliinide uuringuanalüüs Saaremaa–Läti suunal,” märkis abivallavanem.

Nimetatud analüüsis on öeldud: “Eelnevate arvutuste põhjal võib prognoosida, et Ventspilsi–Mõntu laevaliini käivitamine on tõenäoline vaid avaliku sektori poolsele rahastamisele toetudes. Vajalik summa võib ulatuda esimese kolme aasta jaoks ühtekokku 900 000 euroni. Soodsate arengute korral pole aga välistatud liini muutumine pikemas perspektiivis kasumlikuks.”