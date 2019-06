ARMASTUS HAUANI: Mõttetargad on korduvalt väitnud, et vastandid kattuvad. Nii oli ka seekord. Oma lemmikut väga armastanud perenaine külvas hoopiski kurja, kui nõudis, et füüsiliselt terve loom maetaks koos temaga.

FOTO: thesun.co.uk